На Дону ветерана боевых действий осудили за то, что он пугал полицейских гранатой 

В Шахтах жильцы многоэтажки на улице Стачки вызвали полицию из-за соседа-дебошира. Мужчина вел себя агрессивно и пугал жителей многоквартирного дома. Но визит полицейских еще больше разозлил ветерана боевых действий. Он достал из кармана боевую гранату и пригрозил силовикам взрывом.
Полицейским все же удалось утихомирить дебошира. Мужчину доставили в отдел и возбудили в его отношении уголовное дело по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Незаконное хранение взрывных устройств».
Накануне злоумышленника осудили.
— Его приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в 10 000 рублей, — сказали в пресс-службе областной прокуратуры. — Суд учел смягчающие обстоятельства — наличие ребенка у подсудимого, а также то, что он является ветераном боевых действий.