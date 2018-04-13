На Дону ветерана боевых действий осудили за то, что он пугал полицейских гранатой

В Шахтах жильцы многоэтажки на улице Стачки вызвали полицию из-за соседа-дебошира. Мужчина вел себя агрессивно и пугал жителей многоквартирного дома. Но визит полицейских еще больше разозлил ветерана боевых действий. Он достал из кармана боевую гранату и пригрозил силовикам взрывом.

Полицейским все же удалось утихомирить дебошира. Мужчину доставили в отдел и возбудили в его отношении уголовное дело по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Незаконное хранение взрывных устройств».

Накануне злоумышленника осудили.