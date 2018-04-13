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Полиция ищет мужчин, подозреваемых в краже у пенсионера
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Полиция ищет мужчин, подозреваемых в краже у пенсионера 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Стражи порядка предполагают, что подозреваемые уехали в Петрозаводск.
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Питкярантскому району разыскиваются Жидков Александр Александрович, 1985 года рождения, и Красильников Роман Николаевич, 1978 года рождения.
Они подозреваются в краже банковской карты и денег, принадлежащих пожилому жителю Питкярантского района. Преступление было совершено в период с 9 по 10 апреля.
У полицейских есть основания полагать, что разыскиваемые покинули Питкярантский район и находятся в Петрозаводске.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемых, просят сообщать по телефонам: 8-921-604-79-07 или 8 (81433) 4-01-61. Конфиденциальность гарантируется.
По материалам: ptzgovorit.ru
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