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Житель Тольятти вырастил почти 500 кустов конопли на съемной квартире
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Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня

Житель Тольятти вырастил почти 500 кустов конопли на съемной квартире 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
За культивирование запрещенного растения 50-летний агроном предстанет перед судом, сообщает прокуратура Самарской области. По данным следствия, мужчина вместе с напарником занимался выращиванием наркосодержащего растения. На съемной квартире в Тольятти были созданы все необходимые для этого условия. Там обнаружили 469 кустов конопли и около 7 кг готового наркотического вещества. Все эти килограммы подельники намеревались продать. В суде мужчине придется ответить за незаконное разведение наркосодержащих растений и покушение на сбыт запрещенных веществ в крупном размере. Обвинительное заключение уже утверждено местной прокуратурой. Уголовное дело передано в суд.
Фото: pixabay.com
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