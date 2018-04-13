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Костромичам, которые обворовывали Заволжье, дали 15 лет тюрьмы
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Костромичам, которые обворовывали Заволжье, дали 15 лет тюрьмы 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костроме вынесли приговор компании воров-рецидивистов, которые промышляли кражами в Заволжском районе, сообщает Димитровский суд Костромы. В общей сложности им дали 15,5 лет.
С сентября по ноябрь 2017 года они совершали кражи в частном секторе, вынося из домов и с придомовых территорий все, что под руку попадется. Один из них пытался украсть из дома, куда прошел через незапертую дверь, телевизор. Но его спугнули проснувшиеся хозяева. В октябре он таким же образом проник в другой дом и украл сумку и кошелек с деньгами.
Другой мужчина украл из подвала дома углошлифовальную машинку, лобзик, дрель, пистолет для монтажной пены и саму пену, алмазный диск, масло для дерева, промышленный фен, строительные уровни, топор, кувалду. Ущерб составил 44 тысячи 20 рублей.
Уже в составе группы преступники обворовали строительные вагончики в микрорайоне «Новый город». Они сорвали замки и украли радиаторы, кабель и шуруповерт. В один из частных домов они проникли, перебравшись через забор, и украли сварочный аппарат и автомойку.
Вину костромичи признали, помогали следствию. У некоторых из них есть несовершеннолетние дети. Троих мужчин осудили к лишению свободы сроком на 4 года, на 3 года 6 месяцев и на 3 года в исправительной колонии строгого режима. Еще один фигурант дела проведет 5 лет в исправительной колонии особого режима.
Кроме того, удовлетворен один гражданский иск потерпевшей о взыскании материального ущерба.
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