Житель Новохопёрска пойдёт под суд за убийство соседки, изменившей завещание 

Мужчина забил до смерти 87-летнюю старушку и поджёг её дом. Воронежский облсуд рассмотрит дело об убийстве 87-летней бабушки, её убил сосед после изменения завещания. Мужчина вступился за жену, которая была сиделкой у старушки. За убийство беспомощного человека 47-летнему жителю Новохопёрска грозит наказание вплоть до пожизненного срока. Обстоятельства необычного дела рассказали в СУ СКР по региону в пятницу, 13 апреля. Поводом для ужасного преступления стал конфликт между соседями, которые до этого жили мирно. Жена мужчины ухаживала за бабушкой, и в ноябре 2016 года та завещала ей свой дом. Через полгода, в марте 2017 года, старушка пригласила других людей ухаживать за ней. От услуг соседки-сиделки она отказалась, сказав, что изменила завещание. Всё это женщина, которая вернула бабушке ключи и документы на дом, рассказал супругу. Конфликт ещё больше накалился, когда 3 апреля 2017 года, пенсионерка заявила на бывшую сиделку в полицию, сообщив, что та украла у неё дрова. Конфликт с соседкой разозлил мужчину. По версии следствия, 4 апреля 2017 года он выпил и решил разобраться со старушкой. Сосед пробрался в дом пенсионерки на улице Кирпичной города Новохопёрска. Разгневанный мужчина жестоко избил 87-летнюю хозяйку. Когда та умерла от черепно-мозговой травмы, он поджёг дом, надеясь скрыть преступление, рассказал Дмитрий Колякин, руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону. За три преступления жителю Новохопёрска грозит наказание вплоть до пожизненного срока.