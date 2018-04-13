Экс-сотрудник детского нижегородского лагеря осужден за изнасилование детей

В Нижнем Новгороде осудили экс-сотрудника детского оздоровительного лагеря за сексуальное насилие над малолетними детьми, сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.

Полицейские собрали доказательства причастности 33-летнего мужчины к трем эпизодам насилия.

Первый раз он решился на преступление в сентябре-октябре 2012 года. Мужчина разбудил 10-летнего мальчика, который отдыхал в лагере, позвал к себе в комнату, угостил алкоголем и «совершил насильственные действия сексуального характера».

Спустя 4 года ситуация повторилась. При этом мужчина продолжать работать педагогом-организатором детского санаторно-оздоровительного лагеря. На этот раз его жертвой стали мальчики 11— и 12-лет.