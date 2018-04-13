Немецкая полиция задержала подозреваемых в терроризме сирийцев 

Полиция ФРГ задержала трёх сирийцев на территории федеральной земли Саар. Их подозревают в связях с террористами.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По версии немецких правоохранительных органов, двое из задержанных являются членами террористической группировки «Исламское государство»*.
Сирийцы были задержаны после расследования, которое длилось более полугода. При этом уточняется, что у следователей нет никакой информации о каких-либо конкретных планах по возможному нападению на территории ФРГ.
Отмечается, что в Германию трое сирийцев прибыли в качестве беженцев в 2015 году. Все они подали заявления на получение убежища.
Ранее немецкая полиция отпустила шестерых мужчин, задержанных по подозрению в подготовке теракта на полумарафоне в Берлине.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.