Немецкая полиция задержала подозреваемых в терроризме сирийцев

Полиция ФРГ задержала трёх сирийцев на территории федеральной земли Саар. Их подозревают в связях с террористами.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сирийцы были задержаны после расследования, которое длилось более полугода. При этом уточняется, что у следователей нет никакой информации о каких-либо конкретных планах по возможному нападению на территории ФРГ.

Отмечается, что в Германию трое сирийцев прибыли в качестве беженцев в 2015 году. Все они подали заявления на получение убежища.

Ранее немецкая полиция отпустила шестерых мужчин, задержанных по подозрению в подготовке теракта на полумарафоне в Берлине.