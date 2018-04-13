Нижегородец защищая женщину, убил гирей ее сожителя

Канавинский районный суд вынес приговор 36-летнему нижегородцу, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщила помощник прокурора Канавинского района Анна Карпова

По данным следствия, преступление произошло 23 июля 2017 года в квартире одного из домов по улице Обухова, где женщина проживала со своим сожителем, и у них в гостях находился их знакомый.

Когда сожитель стал избивать подругу, то за нее вступился гость. Он избил мужчину руками и ударил по голове 16-килограммовой гирей. Потом вызвали «Скорую помощь», но пострадавший на следующий день скончался в больнице.