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Нижегородец защищая женщину, убил гирей ее сожителя
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Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня

Нижегородец защищая женщину, убил гирей ее сожителя 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Канавинский районный суд вынес приговор 36-летнему нижегородцу, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщила помощник прокурора Канавинского района Анна Карпова.
По данным следствия, преступление произошло 23 июля 2017 года в квартире одного из домов по улице Обухова, где женщина проживала со своим сожителем, и у них в гостях находился их знакомый.
Когда сожитель стал избивать подругу, то за нее вступился гость. Он избил мужчину руками и ударил по голове 16-килограммовой гирей. Потом вызвали «Скорую помощь», но пострадавший на следующий день скончался в больнице.
Решением суда мужчиненазначено наказание в виде 9,5 лет колонии особого режима. Ранее он был судим по аналогичной статье УК, а также за организацию занятия проституцией.
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