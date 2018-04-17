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В Дагестане завели дело о хищении 16 млн рублей при ремонте музея
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В Дагестане завели дело о хищении 16 млн рублей при ремонте музея 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МАХАЧКАЛА, 17 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения 16 миллионов рублей при капитальном ремонте исторического музея в Дагестане, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК по республике Егор Балашов.
Как заявляет СК, установлено, что в 2014-2016 годах в рамках программы по капремонту Дагестанский государственный исторический и архитектурный музей имени А. Тахо-Годи заключил с частной строительной организацией при поддержке Министерства культуры республики госконтракты и договоры на ремонтно-строительные работы на сумму почти 134 миллиона рублей.
"При проведении проверки актов приема-сдачи выполненных работ на соответствие проектно-сметной документации выявлены необоснованные завышения их стоимости на общую сумму более 16 миллионов рублей, чем причинен ущерб бюджету республики в особо крупном размере", — рассказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, отметил он. Максимальная санкция — лишение свободы на 10 лет.
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