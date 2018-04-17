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СК возбудил дело о мошенничестве с бюджетными средствами при ремонте музеев в Дагестане
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СК возбудил дело о мошенничестве с бюджетными средствами при ремонте музеев в Дагестане 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Следственный комитет России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и причинении ущерба бюджету республики в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте следкома по региону.
В ходе капитального ремонта в 2014-2016 в Дагестанском государственном объединенном историческом и архитектурном музее имени А. Тахо-Годи была необоснованно завышена стоимость выполненных работ на сумму более 16 млн рублей, что выявилось при проведении проверки актов приема-сдачи выполненных работ на соответствие проектно-сметной документации. В результате бюджету Республики Дагестан причинен ущерб в особо крупном размере.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следователи устанавливают причастных к совершению данного преступления, в том числе и должностных лиц.
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