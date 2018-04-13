Ещё
СКР изучит видео с мужчиной, предлагающим девушке-подростку заняться сексом за деньги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня

СКР изучит видео с мужчиной, предлагающим девушке-подростку заняться сексом за деньги 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Следственное управление СКР по Калужской области объявило о начале доследственной проверки по факту возможного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних. Проверка была начата после того, как 12 апреля в группе «Калуга Жесть» появилось видео, снятое в одном из калужских кафе. На нем запечатлен пьяный мужчина. Он настойчиво предлагает 16-летней, как утверждает администратор группы, девушке деньги за секс ним и угрожает ее спутнику, тоже, судя по всему, подростку. Начал он с 20 тысяч и постепенно дошел до 50-ти. По результатам проверки в СКР пообещали дать правовую оценку действиям мужчины.
Калуга 24: последние новости
Угонщика нашли через три года по образцам ДНК В Калуге поймали похитителей медведей Суд вынес приговор педофилу, обвинявшемуся в изнасиловании 12 детей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT204
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»508
Умер юморист Андрей Жмакин77
Определен самый богатый член кабмина75
В России решили избавиться от двух министерств137
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение