СКР изучит видео с мужчиной, предлагающим девушке-подростку заняться сексом за деньги 

Следственное управление СКР по Калужской области объявило о начале доследственной проверки по факту возможного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних. Проверка была начата после того, как 12 апреля в группе «Калуга Жесть» появилось видео, снятое в одном из калужских кафе. На нем запечатлен пьяный мужчина. Он настойчиво предлагает 16-летней, как утверждает администратор группы, девушке деньги за секс ним и угрожает ее спутнику, тоже, судя по всему, подростку. Начал он с 20 тысяч и постепенно дошел до 50-ти. По результатам проверки в СКР пообещали дать правовую оценку действиям мужчины.