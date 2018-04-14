Глава поселения в Хабаровском крае ответит за гибель девочки в колодце

Ребенок упал в открытый подземный резервуар с водой, не смог выбраться оттуда и утонул

Хабаровском крае по делу о гибели ребёнка в колодце задержали главу села Найхин.

Трагедия случилась 26 марта. 9-летняя девочка из села Найхин Нанайского района упала в подземный железный резервуар с водой и утонула.

По рассказам местных жителей, которые нашли тело ребенка, под ногтями у девочки была ржавчина, а колени были сбиты. Она до последнего боролась за свою жизнь, но выбраться из колодца у нее так и не получилось.

После гибели ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «халатность» (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

По версии следователей, глава Найхинского сельского поселения ненадлежащим образом исполнял свои профессиональные обязанности, в том числе по выявлению, учету и консервации опасных объектов, которые находятся на территории поселения.

13 апреля главу села, в котором погиб ребенок, задержали и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста, уточнили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Родители погибшей школьницы встретились с Петром Решетниковым, руководителем СУ Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю. Он заверил их, что виновные в трагедии будут привлечены к ответственности.

Расследование этого дела все еще продолжается.

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