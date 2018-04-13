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В Верещагино перед судом предстанет сотрудник полиции, незаконно применивший спецсредства
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Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня

В Верещагино перед судом предстанет сотрудник полиции, незаконно применивший спецсредства 

Новости Перми и Пермского края 2 часа назад
В Верещагинском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении полицейского патрульно-постовой службы МО МВД России «Верещагинский», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств).
В Верещагинском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении полицейского патрульно-постовой службы МО МВД России «Верещагинский», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств).
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