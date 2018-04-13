Ещё
Самарец по пути с работы домой внезапно решил ограбить офис микрозаймов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня

Самарец по пути с работы домой внезапно решил ограбить офис микрозаймов 

Волга Ньюс 2 часа назад
Преступление было совершено 9 апреля. Около 19:00 менеджер организации сообщила правоохранителям, что неизвестный, угрожая кухонным ножом, пытался похитить деньги из офиса на ул. Победы. Сотрудница, которой угрожал налетчик, ответила, что наличных нет, а затем, улучив момент, открыла запасную дверь и выбежала на улицу.
Подозреваемого задержали в Самаре. Он признался и рассказал подробности произошедшего. По дороге с работы мужчина выпил, на ул. Победы увидел офис микрозаймов и решил поправить финансовое положение. Для конспирации он надел солнцезащитные очки и капюшон. Наличие ножа самарец объяснил тем, что взял его из дома, чтобы заточить на работе.
Сейчас подозреваемый арестован. По статье «Разбой» возбуждено уголовное дело.
Волга Ньюс: последние новости
В Самаре задержаны два полковника ФСБ В деле кадровика "Почты России" появился еще один эпизод Начальница почтового отделения из Тольятти стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT198
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»506
Умер юморист Андрей Жмакин76
Определен самый богатый член кабмина73
В России решили избавиться от двух министерств136
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение