Самарец по пути с работы домой внезапно решил ограбить офис микрозаймов

Преступление было совершено 9 апреля. Около 19:00 менеджер организации сообщила правоохранителям, что неизвестный, угрожая кухонным ножом, пытался похитить деньги из офиса на ул. Победы. Сотрудница, которой угрожал налетчик, ответила, что наличных нет, а затем, улучив момент, открыла запасную дверь и выбежала на улицу.

Подозреваемого задержали в Самаре . Он признался и рассказал подробности произошедшего. По дороге с работы мужчина выпил, на ул. Победы увидел офис микрозаймов и решил поправить финансовое положение. Для конспирации он надел солнцезащитные очки и капюшон. Наличие ножа самарец объяснил тем, что взял его из дома, чтобы заточить на работе.

Сейчас подозреваемый арестован. По статье «Разбой» возбуждено уголовное дело.