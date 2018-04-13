Ещё
В Кунгурской колонии один осужденный убил другого
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня

В Кунгурской колонии один осужденный убил другого 

Новости Перми и Пермского края 2 часа назад
В Кунгурском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, отбывающего наказание в местах лишения свободы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Предварительным следствием установлено, что в феврале 2018 года, в дневное время, на территории исправительной колонии между двумя осужденными произошла ссора, в ходе которой один из них, с 1999 года отбывающий наказание за убийство, нанес 33-летнему осужденному, отбывающему наказание за совершение грабежа, множественные удары металлической трубой в область головы. От полученной тяжелой травмы спустя два дня молодой человек скончался. Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Новости Перми и Пермского края: последние новости
В Краснокамске квартирный вор сдался полиции В Перми вынесен приговор директору сталелитейной компании Мера пресечения обвиняемым в причинении смертельной травмы 9-месячному ребенку — домашний арест
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT204
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»508
Умер юморист Андрей Жмакин77
Определен самый богатый член кабмина75
В России решили избавиться от двух министерств137
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение