В Кунгурской колонии один осужденный убил другого 

В Кунгурском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, отбывающего наказание в местах лишения свободы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Предварительным следствием установлено, что в феврале 2018 года, в дневное время, на территории исправительной колонии между двумя осужденными произошла ссора, в ходе которой один из них, с 1999 года отбывающий наказание за убийство, нанес 33-летнему осужденному, отбывающему наказание за совершение грабежа, множественные удары металлической трубой в область головы. От полученной тяжелой травмы спустя два дня молодой человек скончался. Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.