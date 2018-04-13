В Воронеже полицейские изъяли более трехсот граммов синтетических наркотиков, предназначенных для сбыта

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Воронежской области получили оперативную информацию о том, что 21-летняя местная жительница подозревается в незаконном обороте наркотиков.

Установлено, что подозреваемая сбывала синтетические наркотики посредством бесконтактного способа в Коминтерновском районе. В апреле в вечернее время на улице 9 Января в оборудованном тайнике сотрудниками полиции обнаружено и изъято наркотическое вещество, предназначенное для сбыта.

По результатам проведенного исследования в ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области установлено, что вещество является наркотическим средством — пирролидиновалерофенон, массой 202,83 грамм и метилэфедрон, массой 100,76 грамм.

В отделе полиции задержанная дала признательные показания и пояснила, что приехала из столичного региона, делала «закладки» в г. Воронеже

По двум фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.