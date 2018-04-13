Петербургский убийца скрывался от полиции и продавал наркотики на Кубе

В Санкт‐Петербурге суд вынес приговор мужчине, который девять лет назад жестоко убил свою подругу. Злоумышленник несколько лет скрывался на Украине , а позже занимался наркоторговлей на Кубе . Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс‐службу СК Санкт‐Петербурга.

Девять лет назад обвиняемый избил свою знакомую, после чего несколько раз выстрелил ей в голову. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник положил тело в багажник своей машины, пригнал автомобиль в лес и оставил там. В 2009 году машину случайно обнаружил грибник. Ранее в Невском районе

было заведено уголовное дело по факту пропажи девушки. Убийца был объявлен в международный розыск.

Почти девять лет он скрывался от следствия на Украине. Там злоумышленник получил поддельные документы и улетел на Кубу, где занимался нелегальной продажей наркотиков и оружия. За это его арестовали. Осенью 2016 года, когда личность мужчины была установлена, его экстрадировали в Россию