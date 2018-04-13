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В Кемеровской области в результате полицейской спецоперации задержаны наркокурьеры, перевозившие крупную партию карфентанила
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В Кемеровской области в результате полицейской спецоперации задержаны наркокурьеры, перевозившие крупную партию карфентанила 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области получили оперативную информацию о готовящейся поставке в регион партии наркотических средств. С целью проверки поступивших сведений полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Их результатом стала спецоперация, в ходе которой на трассе «Кемерово-Ленинск-Кузнецкий» полицейские остановили автомобиль и задержали двух пассажирок — женщин в возрасте 52 и 55 лет. При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у них четыре свертка. Проведенная экспертиза показала, что внутри них находился один из самых опасных синтетических наркотиков — карфентанил общей массой около 420 граммов. Особо крупный размер данного наркотического средства равен двум граммам.
Задержанными оказались двоюродные сестры, обе ранее уже привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом запрещенных веществ. В настоящее время следователем ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ. Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы. На время следствия фигурантки заключены под стражу.
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