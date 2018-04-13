Строитель-аферист своровал 12 миллионов рублей на ремонте детского центра в Ярково

Ярковский суд сегодня, 13 апреля, вынес приговор Василию Нехорошеву, который обвинялся в похищении более 12,2 миллиона рублей при ремонте детского центра.

Как сообщает областная прокуратура, Нехорошев узнал, что из бюджета региона выделяются деньги на ремонт «Центра развития ребенка „Рябинушка“» в райцентре Ярково. Мужчина предложил выполнить данные работы силами ЗАО «Дельта», директором которой, как позже выяснилось, являлось подставное лицо.

— Злоумышленник получил печать этой фирмы, пароль и логин электронно-цифровой подписи, позволяющие осуществлять операции с денежными средствами, поступающими на счет ЗАО «Дельта», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Договор был заключен в марте 2012 года. Цена договора составила более 52,4 миллиона рублей. Нехорошев нанял строительную бригаду, которая и выполнила всю работу.

Позже выяснилось, что стоимость работ была завышена. Нехорошев разницу в 12,2 миллиона присвоил себе. В августе 2014 года администрация Ярковского района подала заявление в полицию, и было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил Василия Нехорошева к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 000 рублей. Также осужденный отдал все похищенные деньги администрации района. Ради этого были проданы два земельных участка, автомобиль и гараж Нехорошева.