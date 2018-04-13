Источник: двое убитых в Хасавюрте мужчин в прошлом были связаны с бандподпольем

МАХАЧКАЛА , 13 апреля. / ТАСС /. Двое мужчин, убитых в пятницу в дагестанском Хасавюрте , в прошлом имели отношение к бандподполью. Не исключено, что к их расстрелу причастны действующие участники подполья, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах Республики Дагестан Ранее в МВД Дагестана сообщали, что, предположительно, трое неизвестных расстреляли двух молодых людей в Хасавюрте около полудня пятницы и скрылись на машине. "Убитые — братья Джамалдиновы, Акрам и Исхак, в прошлом имели отношение к бандподполью. Акрам был когда-то пособником боевиков, перевозил их по территории Дагестана и Чечни , а Исхак участвовал в подполье. Его подозревали в убийствах трех полицейских в Хасавюрте в 2013 и 2014 годах", — сказал источник. "Мотивы убийства устанавливаются. Не исключается версия, что действующие боевики расстреляли своих уже бывших товарищей", — добавил источник.