Ещё
Шахтинец получил 1,5 года колонии-поселения за угрозы гранатой полицейским
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шахтинец получил 1,5 года колонии-поселения за угрозы гранатой полицейским 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Житель города Шахты получил 1,5 года колонии-поселения за угрозы гранатой полицейским, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Как установлено судом, в сентябре 2017 года в полицию поступило сообщение о совершении противоправных действий в одном из домов по улице Стачки.
Прибывшие по адресу правоохранители попытались пресечь агрессивное поведение одного из жильцов, но тот достал из кармана боевую гранату и заявил, что взорвет ее.
Сообщается, что полицейским удалось обезвредить мужчину.
Суд признал его виновным по ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств).
Шахтинец приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей.
АиФ Ростов: последние новости
Дело завели на начальника тыла УТ МВД России по СКФО Кражу деталей иномарки почти на 150 тысяч рублей раскрыли в Ростове-на-Дону Серию квартирных краж раскрыли в Ростовской области
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств102
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»136
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны161
Умер юморист Андрей Жмакин55
Украина пригрозила России по газу253
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение