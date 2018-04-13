Шахтинец получил 1,5 года колонии-поселения за угрозы гранатой полицейским

Житель города Шахты получил 1,5 года колонии-поселения за угрозы гранатой полицейским, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области

Как установлено судом, в сентябре 2017 года в полицию поступило сообщение о совершении противоправных действий в одном из домов по улице Стачки.

Прибывшие по адресу правоохранители попытались пресечь агрессивное поведение одного из жильцов, но тот достал из кармана боевую гранату и заявил, что взорвет ее.

Сообщается, что полицейским удалось обезвредить мужчину.

Суд признал его виновным по ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств).

Шахтинец приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей.