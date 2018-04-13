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Издевательства родного сына довели до смерти мужчину в Мурино
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Издевательства родного сына довели до смерти мужчину в Мурино 

Ivyborg.ru 1 час назад
Жителя Всеволожского района задержали по подозрению в убийстве родного отца. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ленобласти и Санкт-Петербургу
В начале февраля этого года в Мурино в квартире дома 74-3 по улице Шоссе в Лаврики был обнаружен труп 48-летнего мужчины с травмами головы, груди и конечностей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть».
Полиция задержала 27-летнего сына погибшего. По предварительным данным, он дважды жестоко избивал своего отца — в январе и феврале, что и привело к смерти.
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