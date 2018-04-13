Издевательства родного сына довели до смерти мужчину в Мурино

Санкт-Петербургу Жителя Всеволожского района задержали по подозрению в убийстве родного отца. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ленобласти

В начале февраля этого года в Мурино в квартире дома 74-3 по улице Шоссе в Лаврики был обнаружен труп 48-летнего мужчины с травмами головы, груди и конечностей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть».

Полиция задержала 27-летнего сына погибшего. По предварительным данным, он дважды жестоко избивал своего отца — в январе и феврале, что и привело к смерти.