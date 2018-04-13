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Под Калининградом судят подростков, по очереди изнасиловших девушку
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Под Калининградом судят подростков, по очереди изнасиловших девушку 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Багратионовском районе начинается суд над подростками, жестоко избившими девушку и изнасиловавшими ее. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета.
Как установлено следствием, 1 ноября 2017 года приятели собрались в одной из квартир в поселке Долгоруково. Вместе с молодыми людьми отдыхала 23-летняя девушка, с которой они познакомились накануне.
В какой-то момент юноши решили «удовлетворить свои половые потребности». Очевидно, молодая женщина к этому была не готова. Тогда подростки избили ее, а затем, угрожая ножом, по очереди изнасиловали.
Полицию, к слову, вызвали соседи по дому.
«В отношении обоих обвиняемых по ходатайству следствия судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Багратионовского района, направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в следственном комитете.
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