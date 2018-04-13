В Ростове домработница обокрала хозяйку на 2 миллиона рублей

В донской столице сотрудники полиции задержали 25-летнюю домработницу. Она украла украшения у своей хозяйки на сумму около двух миллионов рублей.

Девушка проработала в доме ростовчанки два года. Пока никого не было дома, она забирала себе украшения женщины и ее родственников, а потом сдавала их в ломбард.

— На подозреваемую завели уголовное дело по статье «Кража», — прокомментировали в пресс-центре ГУ МВД по Ростовской области . Если девушку признают виновной, то она может лишиться свободы на срок до десяти лет.

А в Шахтах сейчас судят мужчину, похитившего деньги у своего босса.