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В Ростове домработница обокрала хозяйку на 2 миллиона рублей
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В Ростове домработница обокрала хозяйку на 2 миллиона рублей 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В донской столице сотрудники полиции задержали 25-летнюю домработницу. Она украла украшения у своей хозяйки на сумму около двух миллионов рублей.
Девушка проработала в доме ростовчанки два года. Пока никого не было дома, она забирала себе украшения женщины и ее родственников, а потом сдавала их в ломбард.
— На подозреваемую завели уголовное дело по статье «Кража», — прокомментировали в пресс-центре ГУ МВД по Ростовской области. Если девушку признают виновной, то она может лишиться свободы на срок до десяти лет.
А в Шахтах сейчас судят мужчину, похитившего деньги у своего босса.
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