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Жительница Сергиевского района задумала мошенничество, прочитав в газете статью про льготы
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Жительница Сергиевского района задумала мошенничество, прочитав в газете статью про льготы 

Волга Ньюс 1 час назад
По версии правоохранителей, женщина обратилась в управление социальной защиты населения района за компенсацией по оплате коммунальных услуг. Для этого женщина предоставила документы с недостоверными сведениями о доходе ее мужа.
"Документы не вызвали никаких подозрений у сотрудников госучреждения, и обратившейся назначили пособие", — сообщает ГУ МВД. Позже выяснилось, что за год женщина незаконно получила более 17 тыс. рублей.
Женщина призналась полицейским, что замыслила преступление после того, как прочитала в газете о возможности получения компенсации.
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