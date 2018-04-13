Жительница Сергиевского района задумала мошенничество, прочитав в газете статью про льготы

По версии правоохранителей, женщина обратилась в управление социальной защиты населения района за компенсацией по оплате коммунальных услуг. Для этого женщина предоставила документы с недостоверными сведениями о доходе ее мужа.

"Документы не вызвали никаких подозрений у сотрудников госучреждения, и обратившейся назначили пособие", — сообщает ГУ МВД . Позже выяснилось, что за год женщина незаконно получила более 17 тыс. рублей.

Женщина призналась полицейским, что замыслила преступление после того, как прочитала в газете о возможности получения компенсации.