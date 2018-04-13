Челябинца, избившего трёхлетнюю дочь сожительницы, отдали под суд

В Курчатовский районный суд Челябинска передали уголовное дело 21-летнего мужчины, которого обвиняют в избиении трехлетней девочки. Он полностью признал свою вину. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинска области Наталья Мамаева.

Следствие установило, что обвиняемый с декабря 2017-го по январь 2018 года жил в микрорайоне «Парковый» вместе с 25-летней сожительницей и её трёхлетней дочерью. При этом постоянно бил ребёнка.

— В конце января 2018 года обвиняемый нанёс трёхлетней дочери своей сожительницы не менее одного удара кулаком по правой ноге, — сообщила Наталья Мамаева . — В результате у девочки диагностировали перелом бедренной кости. Прокуратура Курчатовского района утвердила обвинительное заключение в отношении 21-летнего ранее не судимого челябинца за систематические истязания. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. За совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ, предполагается лишение свободы до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет; предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ — наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет.

О преступлении, которое произошло в одном из домов в микрорайоне «Парковый», стало известно в конце января этого года. Молодого человека задержали, возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).