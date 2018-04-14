Следствие располагает документом, запретившим проверку пожарной безопасности в торговом центре «Зимняя вишня»

Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время встречи с родственниками погибших и пострадавших при пожаре.

Сотрудники следствия выяснили, какие чиновники препятствовали противопожарным проверкам торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове

— Следствием установлены высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», — говорится в сообщении Следственного комитета России в мессенджере «ТамТам».

Кроме того, председатель ведомства Александр Бастрыкин заявил, что располагает документом, которым было запрещено проведение проверки в кемеровском торговом центре.

— Документ, запрещающий проверку в нашем распоряжении уже появился. В 2016 году проверка не была проведена, потому что в этот процесс вмешалось одно высокопоставленное должностное лицо, — подчеркнул Александр Бастрыкин.

Он также добавил, что у следствия есть акт проверки, который показывает, что она была не завершена.

Глава государства также взял под контроль ход расследования уголовных дел. Позже губернатор региона Аман Тулеев ушел в отставку.

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