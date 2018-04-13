Александр Бастрыкин встретился с родственниками погибших и пострадавших при кемеровском пожаре

Председатель Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России Александр Бастрыкин встретился с родственниками погибших и пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

— Александр Бастрыкин проинформировал присутствующих о промежуточных результатах расследования. По его поручению руководитель следственной группы — старший следователь при Председателе СК России по особо важным делам Рустам Габдулин сообщил, что на месте происшествия завершила свою работу комиссия экспертов, осуществляющих исследования в рамках пожарно-технической экспертизы, — сообщили в пресс-службе СК.

Глава государства также взял под контроль ход расследования уголовных дел. Позже губернатор региона Аман Тулеев сообщил о своей отставке.

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