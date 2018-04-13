Ещё
Александр Бастрыкин встретился с родственниками погибших и пострадавших при кемеровском пожаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Александр Бастрыкин встретился с родственниками погибших и пострадавших при кемеровском пожаре 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Глава Следственного комитета России прибыл в Кемерово в пятницу, 13 апреля, в связи с расследованием.
Председатель Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России Александр Бастрыкин встретился с родственниками погибших и пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
— Александр Бастрыкин проинформировал присутствующих о промежуточных результатах расследования. По его поручению руководитель следственной группы — старший следователь при Председателе СК России по особо важным делам Рустам Габдулин сообщил, что на месте происшествия завершила свою работу комиссия экспертов, осуществляющих исследования в рамках пожарно-технической экспертизы, — сообщили в пресс-службе СК.
Глава государства также взял под контроль ход расследования уголовных дел. Позже губернатор региона Аман Тулеев сообщил о своей отставке.
ПО ТЕМЕ
Александру Бастрыкину показали место в кемеровской «Зимней вишне», где при пожаре находилось больше всего погибших
Вечерняя Москва: последние новости
Возбуждено уголовное дело после убийства мужчины в кафе Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Никиты Белых 27 апреля Следствие просит продлить домашний арест Кириллу Серебренникову до 19 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств102
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»136
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны161
Умер юморист Андрей Жмакин55
Украина пригрозила России по газу253
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение