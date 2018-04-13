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В Хасавюрте при стрельбе погибли два человека
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В Хасавюрте при стрельбе погибли два человека 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные злоумышленники устроили стрельбу в дагестанском городе Хасавюрт, в результате чего погибли двое. Об этом сообщили в республиканском МВД.
Как отмечает Пятый канал, трое мужчин расстреляли двух молодых людей, после чего скрылись на автомобиле Lada Priora.
Инцидент произошёл около 12:00. В настоящее время устанавливаются личности погибших.
Ранее в Магадане полицейские открыли стрельбу по угрожавшему бригаде скорой помощи мужчине.
Также URA.RU передавало, что в Кургане пациент напал на приехавшего на вызов фельдшера скорой помощи.
RT на русском: последние новости
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