В Хасавюрте при стрельбе погибли два человека

Неизвестные злоумышленники устроили стрельбу в дагестанском городе Хасавюрт , в результате чего погибли двое. Об этом сообщили в республиканском МВД.

Как отмечает Пятый канал, трое мужчин расстреляли двух молодых людей, после чего скрылись на автомобиле Lada Priora.

Инцидент произошёл около 12:00. В настоящее время устанавливаются личности погибших.

Ранее в Магадане полицейские открыли стрельбу по угрожавшему бригаде скорой помощи мужчине.

Также URA.RU передавало, что в Кургане пациент напал на приехавшего на вызов фельдшера скорой помощи.