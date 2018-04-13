Житель Саратовской области захотел секса с 12-летней девочкой 

Пьяный мужчина домогался до своей несовершеннолетней падчерицы.
В Саратовской области был задержан злоумышленник, который подозревается в покушении на половую неприкосновенность 12-летней дочери гражданской супруги. Неладное заметила мать девочки, которая тут же написала заявление на 40-летнего сожителя в полицию.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» следователи, инцидент произошел в доме гражданской жены подозреваемого в Федоровском районе Саратовской области днем 10 апреля. Напившись, отчим совершил в отношении подростка действия сексуального характера.