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Житель Саратовской области захотел секса с 12-летней девочкой
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Житель Саратовской области захотел секса с 12-летней девочкой 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Пьяный мужчина домогался до своей несовершеннолетней падчерицы.
В Саратовской области был задержан злоумышленник, который подозревается в покушении на половую неприкосновенность 12-летней дочери гражданской супруги. Неладное заметила мать девочки, которая тут же написала заявление на 40-летнего сожителя в полицию.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» следователи, инцидент произошел в доме гражданской жены подозреваемого в Федоровском районе Саратовской области днем 10 апреля. Напившись, отчим совершил в отношении подростка действия сексуального характера.
— Потерпевшая сообщила о произошедшем маме, — уточнили нашему изданию в пресс-службе регионального СУ СК России. — Заведено уголовно дело. Подозреваемый арестован.
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