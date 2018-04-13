Ещё
СК предъявил обвинение экс‑сотруднику московского СИЗО за взятку от арестанта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК предъявил обвинение экс‑сотруднику московского СИЗО за взятку от арестанта 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Следователи предъявили обвинение бывшему сотруднику московского следственного изолятора в получении взятки в размере 15 тысяч рублей, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СКР по столице Юлия Иванова.
«Бывшему младшему инспектору дежурной службы ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ», — сказала Иванова.
По данным следствия, 30 марта 2017 года обвиняемый за денежное вознаграждение от арестованного пронес на территорию учреждения и передал заключенному мобильный телефон, а также алкогольную продукцию. После этого следственно-арестованный через электронную платежную систему перечислил на расчетный счет сотрудника денежные средства в размере 15 тысяч рублей.
В ходе допроса обвиняемый признал вину. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, добавила собеседник агентства.
РИАМО: последние новости
Гражданина Таджикистана будут судить в Подмосковье за развращение девочки из Франции У бизнесмена в Москве со счета в банке украли почти 27 млн руб В Мытищах ликвидировали лабораторию по производству амфетамина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств102
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»153
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны173
Умер юморист Андрей Жмакин55
Украина пригрозила России по газу258
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение