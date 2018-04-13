СК предъявил обвинение экс‑сотруднику московского СИЗО за взятку от арестанта

«Бывшему младшему инспектору дежурной службы ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ», — сказала Иванова.

По данным следствия, 30 марта 2017 года обвиняемый за денежное вознаграждение от арестованного пронес на территорию учреждения и передал заключенному мобильный телефон, а также алкогольную продукцию. После этого следственно-арестованный через электронную платежную систему перечислил на расчетный счет сотрудника денежные средства в размере 15 тысяч рублей.

В ходе допроса обвиняемый признал вину. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, добавила собеседник агентства.