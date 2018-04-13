Ещё
В Поморье шестеро молодых архангелогородцев отправятся под суд за торговлю наркотиками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Поморье шестеро молодых архангелогородцев отправятся под суд за торговлю наркотиками 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Шестеро архангелогородцев прошли путь от граффитчиков до оптовых торговцев запрещенными препаратами меньше чем за год. Стремительную «карьеру» прервали полицейские, задержавшие компанию. При обыске было изъято полтора килограмма «синтетики».
— В состав группы входили шестеро человек в возрасте от 24 до 27 лет, в том числе одна девушка. Четверо из них были официально безработными. Сейчас расследование уголовного дела по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере окончено, материалы направлены в суд, — уточнили в пресс-службе областного УМВД.
Торговали через интернет молодые люди с декабря прошлого года по март 2018-го по всей области. Сейчас их имущество и деньги арестованы. Подозреваемым предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, в составе организованной преступной группы. Архангелогородцам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
29.ru: последние новости
Подозреваемому в убийстве двух таксистов архангелогородцу предъявлено обвинение «Разбил портрет на надгробии»: нижегородская полиция поймала вандала из Архангельской области Два жителя Рочегды отправились в колонию за угон с изнасилованием
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств102
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»141
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны166
Умер юморист Андрей Жмакин55
Украина пригрозила России по газу254
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение