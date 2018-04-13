В Поморье шестеро молодых архангелогородцев отправятся под суд за торговлю наркотиками

Шестеро архангелогородцев прошли путь от граффитчиков до оптовых торговцев запрещенными препаратами меньше чем за год. Стремительную «карьеру» прервали полицейские, задержавшие компанию. При обыске было изъято полтора килограмма «синтетики».

— В состав группы входили шестеро человек в возрасте от 24 до 27 лет, в том числе одна девушка. Четверо из них были официально безработными. Сейчас расследование уголовного дела по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере окончено, материалы направлены в суд, — уточнили в пресс-службе областного УМВД

Торговали через интернет молодые люди с декабря прошлого года по март 2018-го по всей области. Сейчас их имущество и деньги арестованы. Подозреваемым предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, в составе организованной преступной группы. Архангелогородцам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.