Директор школы под Тамбовом фиктивно устроила на работу двух чиновниц

Бывших сотрудниц администрации и директора школы в Бондарском районе осудили за мошенничество и взятку, сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в 2015 году чиновницы договорились с директором школы о трудоустройстве их по совместительству в школу для обучения одного из детей на дому. Директриса подписала все необходимые документы. В виде зарплаты и премий чиновницы успели получить около 80 тыс. рублей.

После того, как о преступлении стало известно, осуждённые решили избежать наказания и предложили начальнику полиции взятку — 267 тыс. рублей. Женщин взяли с поличным при передаче денег правоохранителю.

Суд приговорил бывших сотрудниц администрации к 4 и 7,8 годам лишения свободы условно, а директора школы — к 7,5 годам условного срока. Также осуждённых лишили права занимать определённые должности.