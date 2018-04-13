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Суд приговорил к штрафу завкафедрой академии СК за использование поддельных дипломов
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Суд приговорил к штрафу завкафедрой академии СК за использование поддельных дипломов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Заведующая кафедрой Московской академии СК, предоставившая при приеме на работу поддельные диплом доктора наук и аттестат доцента, приговорена к штрафу. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.
"Мировой судья судебного участка № 77 района Сокол вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении теперь уже бывшей сотрудницы юридического института Московской академии Следственного комитета РФ 40-летней Людмилы Симанович. Она осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Использование заведомо подложных документов")", — сообщили в столичной прокуратуре. Женщине назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.
Установлено, что в октябре 2016 года Симанович приобрела у неустановленного лица поддельные дипломы кандидата и доктора юридических наук, аттестаты доцента и профессора по специальности «юриспруденция». Женщина представила эти документы при трудоустройстве в Московскую академию СК на должность профессора кафедры гражданско-правовых дисциплин. Впоследствии она была назначена заведующей той же кафедрой.
Свою вину Симанович полностью признала и раскаялась в содеянном. Уголовное дело слушалось в особом порядке.
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