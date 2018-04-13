Ещё
Назначен новый прокурор в Орехово-Зуевский городской округ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назначен новый прокурор в Орехово-Зуевский городской округ 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 12 апреля 2018 года № 396-к старший советник юстиции Борис Новиков назначен Орехово-Зуевским городским прокурором Московской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Борис Анатольевич Новиков родился в 1979 году в посёлке Эге-Хая Верхоянского района Республики Саха (Якутия) .
В 2000 году окончил Волгоградский юридический институт МВД России.
Свою трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2001 году в должности следователя прокуратуры Орловского района Орловской области.
В 2002-2003 г.г. — старший следователь прокуратуры Орловского района Орловской области.
В 2003-2006 г.г. — старший следователь, следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Орловской области.
В 2006-2007 г.г. — прокурор второго и первого зональных отделов управления по надзору за следствием в органах прокуратуры Московской области.
В 2007-2010 г.г. — заместитель начальника управления — начальник второго зонального отдела управления по надзору за следствием в органах прокуратуры Московской области.
В 2010-2011 г.г. — Павлово-Посадский городской прокурор Московской области.
В 2011-2016 г.г. — Ногинский городской прокурор Московской области.
С 2016 г. состоял в должности Луховицкого городского прокурора Московской области.
Вести Подмосковья: последние новости
Почти 90 работников предприятия в Видном не получали зарплату с сентября по декабрь 2017 года В Воскресенске из горящего здания эвакуировали 20 человек Бродячая собака покусала 4-летнюю девочку в Ногинске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств102
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»141
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны166
Умер юморист Андрей Жмакин55
Украина пригрозила России по газу254
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение