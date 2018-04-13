Назначен новый прокурор в Орехово-Зуевский городской округ

Борис Анатольевич Новиков родился в 1979 году в посёлке Эге-Хая Верхоянского района Республики Саха (Якутия)

Свою трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2001 году в должности следователя прокуратуры Орловского района Орловской области

В 2002-2003 г.г. — старший следователь прокуратуры Орловского района Орловской области.

В 2003-2006 г.г. — старший следователь, следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Орловской области.

В 2006-2007 г.г. — прокурор второго и первого зональных отделов управления по надзору за следствием в органах прокуратуры Московской области.

В 2007-2010 г.г. — заместитель начальника управления — начальник второго зонального отдела управления по надзору за следствием в органах прокуратуры Московской области.

В 2010-2011 г.г. — Павлово-Посадский городской прокурор Московской области.

В 2011-2016 г.г. — Ногинский городской прокурор Московской области.

С 2016 г. состоял в должности Луховицкого городского прокурора Московской области.