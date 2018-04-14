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Насильника юной волгоградки спустя 17 лет вернули в город
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Насильника юной волгоградки спустя 17 лет вернули в город 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгоград привезли жителя Краснодарского края, который 17 лет назад вместе с приятелями изнасиловал 16-летнюю девушку.
— За день до преступления юная волгоградка познакомилась с компанией в ночном клубе, — рассказали в пресс-службе СУ СКР России по Волгоградской области. — Получив заявление об изнасиловании, сотрудники правоохранительных органов задержали троих молодых людей. Одному из них удалось скрыться на целых 17 лет.
Заметая следы, мужчина всё это время жил без документов и перебивался случайными заработками. В Краснодарском крае он успел жениться и стать отцом двоих детей.
— Два дня назад насильника задержали и этапировали в Волгоград, — уточнили в пресс-службе СУ СКР России по Волгоградской области. — Дзержинский суд арестовал мужчину, который отрицает свою вину и уверяет, что девушка согласилась на интимную близость.
Трое остальных волгоградцев, насиловавших свою несовершеннолетнюю знакомую, уже получили серьезные наказания.
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