Насильника юной волгоградки спустя 17 лет вернули в город

Волгоград привезли жителя Краснодарского края , который 17 лет назад вместе с приятелями изнасиловал 16-летнюю девушку.

Заметая следы, мужчина всё это время жил без документов и перебивался случайными заработками. В Краснодарском крае он успел жениться и стать отцом двоих детей.

— Два дня назад насильника задержали и этапировали в Волгоград, — уточнили в пресс-службе СУ СКР России по Волгоградской области. — Дзержинский суд арестовал мужчину, который отрицает свою вину и уверяет, что девушка согласилась на интимную близость.

Трое остальных волгоградцев, насиловавших свою несовершеннолетнюю знакомую, уже получили серьезные наказания.