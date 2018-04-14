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В Изобильном злоумышленник похитил деньги у доверчивого приятеля
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В Изобильном злоумышленник похитил деньги у доверчивого приятеля 

АиФ Ставрополье 59 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
В Изобильненском городском округе полицейские установили подозреваемого в краже денег с банковской карты, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Ставрополью.
В окружной отдел внутренних дел с заявлением о хищении средств с банковской карты обратился житель города Изобильного.
Накануне потерпевший находился в гостях, где познакомился с 34-летним мужчиной.
Он попросил своего нового знакомого сходить в магазин и приобрести спиртные напитки, после чего передал молодому человеку банковскую карту с кодом.
Злоумышленник приобрел необходимый товар и вернул карту заявителю.
Но на следующий день потерпевший в магазине обнаружил, что с карты сняты все деньги.
Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.
Вора удалось найти и доставить в полицию.
Его накажут по статье Уголовного кодекса России «Кража».
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