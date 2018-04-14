В Изобильном злоумышленник похитил деньги у доверчивого приятеля

В Изобильненском городском округе полицейские установили подозреваемого в краже денег с банковской карты, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Ставрополью

В окружной отдел внутренних дел с заявлением о хищении средств с банковской карты обратился житель города Изобильного.

Накануне потерпевший находился в гостях, где познакомился с 34-летним мужчиной.

Он попросил своего нового знакомого сходить в магазин и приобрести спиртные напитки, после чего передал молодому человеку банковскую карту с кодом.

Злоумышленник приобрел необходимый товар и вернул карту заявителю.

Но на следующий день потерпевший в магазине обнаружил, что с карты сняты все деньги.

Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

Вора удалось найти и доставить в полицию.

Его накажут по статье Уголовного кодекса России «Кража».