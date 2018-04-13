Профилактическую лекцию провели сотрудники полиции Сокола для подростков

В районе Сокол старший инспектор группы по делам несовершеннолетних территориального ОМВД майор полиции Юлия Кулагина провела профилактический урок. Участники обсудили профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.

— Мероприятие прошло в техническом пожарно-спасательном колледже имени Максимчука, около 50 будущих спасателей приняли участие в обсуждении, — уточнили организаторы.

Инспектор разъяснила первокурсникам основы уголовного и административного законодательства, рассказала о видах преступлений и ответственности за их совершение. (ео)