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Сопредседателя «Другой России» арестовали по подозрению в контрабанде оружия
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Сопредседателя «Другой России» арестовали по подозрению в контрабанде оружия 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Матвеево-Курганский районный суд в Ростовской области арестовал до 12 июня Александра Аверина, подозреваемого в контрабанде оружия, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. По данным официальной группы «ВКонтакте» незарегистрированной политической партии «Другая Россия», Аверин является ее сопредседателем.
"Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аверина сроком на 2 месяца — до 12 июня. Статьи ему инкриминируется ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда огнестрельного оружия», — пояснил собеседник агентства.
По данным регионального ГУ МВД, накануне Аверина достави в полицию приграничного Матвеево-Курганского района.
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