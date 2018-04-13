Сопредседателя «Другой России» арестовали по подозрению в контрабанде оружия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. / ТАСС /. Матвеево-Курганский районный суд в Ростовской области арестовал до 12 июня Александра Аверина , подозреваемого в контрабанде оружия, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. По данным официальной группы «ВКонтакте» незарегистрированной политической партии «Другая Россия», Аверин является ее сопредседателем.

"Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аверина сроком на 2 месяца — до 12 июня. Статьи ему инкриминируется ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда огнестрельного оружия», — пояснил собеседник агентства.

По данным регионального ГУ МВД, накануне Аверина достави в полицию приграничного Матвеево-Курганского района.