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Вор в Башкирии украл из магазина обувь, оставив старые кроссовки
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Вор в Башкирии украл из магазина обувь, оставив старые кроссовки 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Стерлитамаке дерзкий вор переобулся за счет магазина. Мужчина примерил кроссовки, а когда продавец отвлеклась, улизнул в них на улицу.
Спортивная обувь известного бренда стоила магазину около 10 тысяч рублей. Ее пропажу обнаружили сразу — вор ушел прямо в обновке, оставив продавцам пару грязных старых кроссовок. Дело помогла раскрыть одна из продавцов.
— Женщина рассказала, что покупатель-воришка — ее одноклассник. Полиция сразу отправила участкового по месту жительства подозреваемого и задержала 21-летнего мужчину, — сообщили в республиканской полиции.
Юношу будут судить за кражу, на время следствия он находится под подпиской о невыезде.
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