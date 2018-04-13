Вор в Башкирии украл из магазина обувь, оставив старые кроссовки

Стерлитамаке дерзкий вор переобулся за счет магазина. Мужчина примерил кроссовки, а когда продавец отвлеклась, улизнул в них на улицу.

Спортивная обувь известного бренда стоила магазину около 10 тысяч рублей. Ее пропажу обнаружили сразу — вор ушел прямо в обновке, оставив продавцам пару грязных старых кроссовок. Дело помогла раскрыть одна из продавцов.

— Женщина рассказала, что покупатель-воришка — ее одноклассник. Полиция сразу отправила участкового по месту жительства подозреваемого и задержала 21-летнего мужчину, — сообщили в республиканской полиции.

Юношу будут судить за кражу, на время следствия он находится под подпиской о невыезде.