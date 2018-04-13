Экс-подполковник ФСБ получил 5 лет колонии за мошенничество

Напомним, по версии следствия Молчанов с июля 2014 г. по сентябрь 2016 г. получал незаконное вознаграждение за то, что «крышевал» несанкционированную автостоянку на 6-й просеке. Ежемесячно потерпевший — Данил Саенко — подвозил ему по 50 тыс. руб. на ул. Пионерскую к зданию УФСБ

Также Молчанову вменили вымогательство у Лутфиддина Рузиматова 6 млн руб. за помощь в решении вопроса с полицией.

"Разработку" Молчанова вела служба безопасности УФСБ по Самарской области . Он был задержан в начале 2017 года. Тогда же «безопасники» задержали подчиненного Молчанова — майора Романа Самохина. Оба они уволились из органов госбезопасности накануне арестов.

Самохин в октябре прошлого года получил два с половиной года колонии общего режима со штрафом в 100 тыс. руб. за мошенничество и покушение на мошенничество в крупном размере. Он обещал «крышу» наркодилеру Даниле Сидорову, организовавшему производство амфетамина, а также похитил 1 млн руб. — половину незаконного вознаграждения, переданного Рузиматовым Александру Молчанову.

По словам источников, дела Молчанова и Самохина, стали следствием масштабного процесса чистки рядов, который связывают с позицией руководителя регионального управления ФСБ Владимира Татаурова.

Только по данным, получившим публичную огласку, за последний год уголовному преследованию помимо Самохина и Молчанова были подвергнуты как минимум три сотрудника УФСБ.

Так, экс-сотрудник управления Максим Докучаев, фигурировавший в деле руководителя департамента градостроительства Самары , вице-мэра Сергея Рубакова , получил два с половиной года колонии за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

А 11 апреля сотрудники службы безопасности регионального УФСБ и их коллеги из Москвы задержали двух полковников — начальника отдела «М» (по контрразведывательному обеспечению МВД МЧС и других невоенизированных структур) Павла Чермашенцева и заместителя начальника Службы экономической безопасности Сергея Гудованого.

Их подозревают в получении взяток за «крышевание» нефтеперевалочных баз ООО «МО ТНП» на общую сумму более 118 млн рублей. 12 апреля суд санкционировал арест полковников на два месяца.