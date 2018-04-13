Домработница украла у хозяйки золота на два миллиона

Кражу на два миллиона рублей раскрыли донские полицейские в Пролетарском районе города. К сотрудникам правоохранительных органов обратилась женщина, не досчитавшаяся золотых украшений. Воровку удалось вычислить быстро, ей оказалась 25-летняя приходящая домработница. Хоть девушка и работала в семье больше двух лет, оказалась нечиста на руку. Она забирала ювелирные украшения хозяев, когда их не было дома. После девушка относила украденное в ломбард. В отношении ростовчанки возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ей грозит до двух лет лишения свободы.