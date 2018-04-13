Ещё
Домработница украла у хозяйки золота на два миллиона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Домработница украла у хозяйки золота на два миллиона 

Деловое сообщество 1 час назад
Кражу на два миллиона рублей раскрыли донские полицейские в Пролетарском районе города. К сотрудникам правоохранительных органов обратилась женщина, не досчитавшаяся золотых украшений. Воровку удалось вычислить быстро, ей оказалась 25-летняя приходящая домработница. Хоть девушка и работала в семье больше двух лет, оказалась нечиста на руку. Она забирала ювелирные украшения хозяев, когда их не было дома. После девушка относила украденное в ломбард.
В отношении ростовчанки возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ей грозит до двух лет лишения свободы.
Деловое сообщество: последние новости
Задержан подозреваемый во взрыве машины с бизнесменом в Ростове Задержан ростовчанин, расстрелявший вчера парня возле ночного клуба Двух сотрудников донского антикоррупционного отдела подозревают во взяточничестве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств102
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»141
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны166
Умер юморист Андрей Жмакин55
Украина пригрозила России по газу254
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение