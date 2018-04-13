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Полицейские раскрыли кражу на два миллиона, совершенную в Ростове-на-Дону
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Полицейские раскрыли кражу на два миллиона, совершенную в Ростове-на-Дону 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 57 минут назад
Фото: АиФ Ростов
В полицию обратилась хозяйка одного из частных домов Пролетарского района города Ростова-на-Дону. Женщина рассказала, что у нее и ее родственников пропали ювелирные украшения. Также она пояснила, что ключи от дома есть у домработницы. На место прибыла следственно-оперативная группа.
Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали 25-летнюю ростовчанку, подозреваемую в краже. Как выяснили сотрудники правопорядка, девушка в течение двух лет работала на потерпевшую. Когда хозяев не было дома, она забирала ювелирные украшения. Краденное злоумышленница сдавала в ломбард. Таким образом, она продала украшения на сумму порядка два миллиона рублей.
В отношении ростовчанки следственными органами Отдела полиции № 7 УМВД России по городу Ростову-на-Дону (Пролетарский район) возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Пресс-центр ГУ МВД России по Ростовской области
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