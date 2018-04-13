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Шестерых жителей Архангельска будут судить за наркоторговлю
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Шестерых жителей Архангельска будут судить за наркоторговлю 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельской области закончено расследование уголовного дела по факту организации незаконного оборота наркотиков в составе организованной преступной группы.
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Архангельской области окончено расследование уголовного дела по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере организованной группой лиц.
В ходе расследования установлено, что в ее состав входило шесть архангелогородцев в возрасте от 24 от 27 лет, в том числе одна девушка.
В период с декабря 2016 по март 2017 года с использованием сети Интернет они осуществляли незаконный сбыт наркотических средств на территории Архангельской области. Подозреваемые начали заниматься противоправной деятельностью как рядовые закладчики, впоследствии двое из них стали получать и расфасовывать оптовые партии запрещенных веществ.
Сбыт наркотиков позволял злоумышленникам в короткий срок получать значительный доход, не останавливала наркоторговцев даже перспектива уголовной ответственности и наказания в виде пожизненного лишения свободы.
В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий в рамках данного уголовного дела сотрудниками органов внутренних дел было изъято более полутора килограмм наркотиков, предназначенных для дальнейшего распространения.
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