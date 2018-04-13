В Пермском крае осуждены организатор и участник незаконной деятельности в сфере лесозаготовок

Соликамске вынесен приговор в отношении двух местных жителей 1970 и 1972 годов рождения. Они признаны виновными в серии преступлений, совершенных в сфере лесопромышленного комплекса. Сотрудниками УУР ГУ МВД России по Пермскому краю установлено, что 47-летний организатор зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в области лесозаготовок, имел в собственности пилораму и различную специализированную технику. Летом 2016 года гражданин создал организованную группу, в число которой включил своих знакомых.

Заинтересовав сообщников материальным вознаграждением и возможностью быстрого обогащения, мужчина привлек их к незаконной рубке лесных насаждений. В результате преступной деятельности в период с июля по октябрь 2016 года вырублено 285 деревьев породы сосна, ущерб лесному фонду Российской Федерации составил более 2,5 млн рублей. Следователь следственного отдела МО МВД России «Соликамский» в отношении гражданина возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, организованной группой». В ходе следствия сотрудниками полиции выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Так, в 2016 году у своего знакомого злоумышленник приобрел 44 кубических метра хвойных пород деревьев, заведомо зная, что они вырублены незаконным способом. Имея специализированный транспорт, он осуществил перевозку леса, его хранение на пилораме, переработку и дальнейший сбыт. Всего за указанный период времени мужчина реализовал физическим лицам и организациям незаконно заготовленной древесины общим объемом более 191 кубического метра на общую сумму 1 361 830 рублей.

Трое из участников организованной преступной группы уже понесли наказание. В зависимости от роли и степени участия они осуждены на сроки от двух до четырех лет в колонии общего режима

Еще одного фигуранта сегодня суд признал виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил к двум с половиной годам условно и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Организатору преступной группы суд назначил наказание в виде шести лет колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей.