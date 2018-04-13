Саратовский суд арестовал подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

САРАТОВ , 13 апреля. / ТАСС /. Суд Волжского района Саратова избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы в виде ареста на два месяца. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СУ СК РФ по Саратовской области Ирина Мешкова.

"В пятницу суд выбрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве школьницы. Суд арестовал мужчину на два месяца, он пробудет под стражей до 12 июня", — уточнила она.

Ранее сообщалось, что девочка пропала 8 апреля. Два дня ребенка искали волонтеры и полиция. Во вторник она была найдена мертвой. СК возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».

По данным следствия, школьница шла в гости к бабушке, когда на нее напал 25-летний мужчина. Чтобы скрыть следы преступления, он ударил девочку ножом, а потом спрятал тело в овраге.