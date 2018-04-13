За жестокое убийство случайной прохожей приморец получил 17 лет тюрьмы

Мужчина осужден и за разбой.

Приморским краевым судом вынесен приговор жителю г. Партизанска , который признан виновным в разбойном нападении (ст. 162 УК РФ) и убийстве (ст. 105 УК РФ).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в июне 2017 года в г. Партизанске в ночное время. Фигурант на улице встретил женщину, 1980 г.р., которая возвращалась одна с гостей. Увидев на ней золотые украшения, он решил убить прохожую, а драгоценности похитить.

Под предлогом проводить ее до дома, злоумышленник выбрал удобный для нападения момент, повалил женщину на землю и с начала нанес удары руками и ногами, а затем — множественные удары ножом в область груди, живота и спины, от которых наступила смерть потерпевшей.

Сняв с убитой золотые украшения, забрав сотовый телефон и 455 рублей, фигурант скрылся с места преступления. Общая стоимость похищенного составила 26 тыс. рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное (с учетом явки с повинной и активного способствования в раскрытии преступлений), 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

Суд также удовлетворил исковые требования матери и дочери погибшей о взыскании с осужденного 2,5 млн рублей в пользу каждой в счет возмещения морального вреда.