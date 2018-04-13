Ещё
За жестокое убийство случайной прохожей приморец получил 17 лет тюрьмы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За жестокое убийство случайной прохожей приморец получил 17 лет тюрьмы 

Prim.News 2 часа назад
Мужчина осужден и за разбой.
Приморским краевым судом вынесен приговор жителю г. Партизанска, который признан виновным в разбойном нападении (ст. 162 УК РФ) и убийстве (ст. 105 УК РФ).
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в июне 2017 года в г. Партизанске в ночное время. Фигурант на улице встретил женщину, 1980 г.р., которая возвращалась одна с гостей. Увидев на ней золотые украшения, он решил убить прохожую, а драгоценности похитить.
Под предлогом проводить ее до дома, злоумышленник выбрал удобный для нападения момент, повалил женщину на землю и с начала нанес удары руками и ногами, а затем — множественные удары ножом в область груди, живота и спины, от которых наступила смерть потерпевшей.
Сняв с убитой золотые украшения, забрав сотовый телефон и 455 рублей, фигурант скрылся с места преступления. Общая стоимость похищенного составила 26 тыс. рублей.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное (с учетом явки с повинной и активного способствования в раскрытии преступлений), 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Суд также удовлетворил исковые требования матери и дочери погибшей о взыскании с осужденного 2,5 млн рублей в пользу каждой в счет возмещения морального вреда.
Государственное обвинение поддержано прокурором уголовно-судебного управления прокуратуры Приморского края, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Prim.News: последние новости
В Приморье осудят мужчину за дерзкое разбойное нападение с использованием петарды Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу «кировской банды», или «приморских партизан» «Очаровательный стан» подвёл жительницу Владивостока под уголовное дело
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств102
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»141
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны166
Умер юморист Андрей Жмакин55
Украина пригрозила России по газу254
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение