Экс-сотрудника «Бутырки» обвинили во взяточничестве за продажу заключенному телефона и спиртного

По данным следствия, 30 марта 2017 г. обвиняемый, вступив во внеслужебные отношения с заключенным, пронес на территорию СИЗО и передал ему мобильный телефон, а также алкогольную продукцию, сообщив заключенному, куда нужно перевести деньги.

«Следственно-арестованный через электронную платежную систему перечислил на расчетный счет сотрудника денежные средства в размере 15 тыс. руб. Денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Указанный факт был выявлен в ходе совместной деятельности следователей и сотрудников подразделения собственной безопасности УФСИН России по Москве», — рассказала представитель СК. Обвиняемый в настоящее время находится под подпиской о невыезде.