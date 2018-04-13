Ещё
Экс-сотрудника «Бутырки» обвинили во взяточничестве за продажу заключенному телефона и спиртного
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-сотрудника «Бутырки» обвинили во взяточничестве за продажу заключенному телефона и спиртного 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Бывшему сотруднику столичного следственного изолятора №2 («Бутырка») предъявлено обвинение в получении взятки, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова. «Расследуется уголовное дело в отношении бывшего младшего инспектора дежурной службы ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Москве. Ему предъявлено обвинение в получение взятки за незаконные действия», — рассказала Ю. Иванова.
По данным следствия, 30 марта 2017 г. обвиняемый, вступив во внеслужебные отношения с заключенным, пронес на территорию СИЗО и передал ему мобильный телефон, а также алкогольную продукцию, сообщив заключенному, куда нужно перевести деньги.
«Следственно-арестованный через электронную платежную систему перечислил на расчетный счет сотрудника денежные средства в размере 15 тыс. руб. Денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Указанный факт был выявлен в ходе совместной деятельности следователей и сотрудников подразделения собственной безопасности УФСИН России по Москве», — рассказала представитель СК. Обвиняемый в настоящее время находится под подпиской о невыезде.
Агентство «Москва»: последние новости
Следствие просит продлить до 19 июля домашний арест режиссеру К.Серебренникову Полиция проверяет заявление москвичи о нападении на нее неизвестных с ножом у ТЦ «Охотный ряд» СК возбудил дело после похищения человека в Солнечногорском районе ради выкупа в 1 млн руб.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств102
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»141
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны166
Умер юморист Андрей Жмакин55
Украина пригрозила России по газу254
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение