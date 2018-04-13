В Нижегородской области осудили педофила, работавшего вожатым

Суд признал 33-летнего извращенца виновным в трех фактах надругательства над детьми "с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевших".

"Следствием и судом установлено, что осенью 2012 года на территории детского санаторно-оздоровительного лагеря, расположенного на территории Городецкого района, подсудимый, работая педагогом-воспитателем этого учреждения, разбудив спящего воспитанника, пригласил к себе в комнату, угостил алкогольным напитком и совершил в отношении 10-летнего мальчика насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении регионального СУСК.

"Затем он дважды аналогичным способом совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 11— и 12-летних мальчиков", — добавили в ведомстве.

Обвиняемый вину не признал, от дачи показаний отказался. В ходе расследования он содержался под стражей.