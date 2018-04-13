В Калининграде поймали 17-летнего серийного велопохитителя

Калининграде полицейские задержали серийного велопохитителя. Им оказался 17-летний местный житель, сообщает пресс-служба регионального управления МВД

Юношу задержали после того, как в полицию обратился 37-летний калининградец, из повала которого пропали два дорогих велосипеда.

Полицейские решили обойти все близлежащие ломбарды. Не безуспешно. Было установлено, что к преступлению причастен 17-летний местный житель — днем он взломал дверь подвального помещения и забрал велосипеды.

«В ходе следственных мероприятий сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к двум дополнительным эпизодам, связанным с кражами транспортных средств. Установлено, что 21 августа 2017 года из подъезда дома по адресу Балтийское шоссе похитил велосипед стоимостью около 7 тысяч рублей. Спустя 10 дней он увел еще одно транспортное средство из подъезда дома по улице Карташова», — сообщили в МВД.

За серию краж юноше грозит до 5 лет тюрьмы.