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В Калининграде поймали 17-летнего серийного велопохитителя
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В Калининграде поймали 17-летнего серийного велопохитителя 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Калининграде полицейские задержали серийного велопохитителя. Им оказался 17-летний местный житель, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Юношу задержали после того, как в полицию обратился 37-летний калининградец, из повала которого пропали два дорогих велосипеда.
Полицейские решили обойти все близлежащие ломбарды. Не безуспешно. Было установлено, что к преступлению причастен 17-летний местный житель — днем он взломал дверь подвального помещения и забрал велосипеды.
«В ходе следственных мероприятий сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к двум дополнительным эпизодам, связанным с кражами транспортных средств. Установлено, что 21 августа 2017 года из подъезда дома по адресу Балтийское шоссе похитил велосипед стоимостью около 7 тысяч рублей. Спустя 10 дней он увел еще одно транспортное средство из подъезда дома по улице Карташова», — сообщили в МВД.
За серию краж юноше грозит до 5 лет тюрьмы.
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